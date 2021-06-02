أدعية بالرحمة والشفاء.. جولة في حسابات «إيمي ودنيا» منذ مرض والديهما

حالة من الحزن الشديد تسيطر على عائلة الفنان الراحل سمير غانم، خاصة ابنتيه الفنانتين إيمي سمير غانم وشقيقتها دُنيا سمير غانم، منذ الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان سمير غانم قبل رحيلة وكذلك الفنانة دلال عبد العزيز، وهو ما انعكس على منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي سواء «فيس بوك» أو «إنستجرام».

بدأت تدويناتهما بالدعاء للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، وآيات قرآنية ودعوات بالصحة، وصولًا لـ دعاء المتوفى بعد رحيل والدهما الفنان سمير غانم، إلى الدعاء بالشفاء لوالدتهما التي تّرقد بالمستشفى حاليًا، وحتى آخر منشور للفنانة إيمي سمير غانم، بوضع صورة تدل على عدم إخبار والدتهما بوفاة سمير غانم.

ونشرت إيمي سمير غانم، لافتة معلقة على باب غرفة أمها، كتب عليها: «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها»، ووضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، لوجوب عدم إبلاغها بوفاة زوجها بالخطأ، أو تقديم التعازي لها، كما اكتفت ايمي بالتعليق على الصورة قائلة «يا رب».