«مكرم»: فيديوهات «اتكلم عربي» تحصد 200 مليون مشاهدة

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة، بجانب إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة.

وأكدت «مكرم» فى تصريحات، اليوم، أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حرباً لطمس الهوية، ويتعرّضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لا بد من عدم إغفال لغة وطنهم.

وشدّدت الوزيرة على أهمية دور الأسرة فى متابعة الأبناء، والتأكيد على أهمية التحدث فى المنزل باللغة العربية، موضحة عرض التطبيق على الأمهات وأولياء الأمور فى المرحلة التجريبية وتعديل النسخة للوصول إلى الأفضل، بما يلائم الأطفال فى الخارج.

وأشادت «مكرم» بما حققه تطبيق «اتكلم عربى» الذى حصد فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» على نحو 200 مليون مشاهدة ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بالوزارة، بين ملايين المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث والأطفال، علاوة على راغبى تعلم اللغة؛ حيث نشرت صفحة المبادرة على «فيس بوك»: «اتكلم عربى» حلقات فيديو متعلقة بالمناسبات المختلفة، من بينها شهر رمضان المبارك كالإفطار والسحور، مستخدماً الكلمات الشائعة التى تنتشر فى ثقافتنا المصرية.