مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار «النجاجرة» بأسوان

لقي شاب مصرعه تحت عجلات القطار بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، أثناء محاولته عبور الخط الحديدي أمام قرية «النجاجرة»، بدائرة مركز كوم امبو، شمال المحافظة.

إخطار بمصرع شاب على شريط السكة الحديد

وتلقى مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم امبو، يفيد بمصرع شاب يُدعى «س. ع.»، 26 سنة، بدون عمل، مقيم بناحية «السيل الريفي»، ومن أبناء قرية «داوود» النوبية، بعد أن دهسه القطار رقم 1013، القادم من محطة أسوان متجهاً للقاهرة، أمام قرية «النجاجرة».

تم الدفع بسيارة إسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة كوم امبو، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

توقف القطار الروسي ومنع حادث

من جانب آخر، منع سائق القطار الروسي رقم 163، القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، وقوع حادث مساء اليوم الأربعاء، حيث فوجئ بمرور سيارة على مزلقان قرية «نجع ونس»، بدائرة مركز دراو، في غفلة من عامل المزلقان، وتمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بالسيارة.

وتبين من الفحص أن عامل المزلقان أصيب بغيبوبة، قبل دقائق من وصول إشارة بإغلاق المزلقان، لمرور القطار رقم 163، مما ترك المزلقان مفتوحاً، وبالتالي واصلت السيارات عبور المزلقان، دون الانتباه إلى القطار القادم.

وبينما أكد شهود عيان أنه تم استدعاء سيارة إسعاف، لنقل عامل المزلقان للمستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، قال مسئول بمنطقة السكك الحديدية بأسوان إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة، غداً الخميس، بعد خروج عامل المزلقان من المستشفى.