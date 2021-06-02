محافظ أسوان يتفقد حاويات جمع القمامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مجموعة من الحاويات الجديدة لجمع القمامة والمخلفات سعة 400 لتر والتي تبرعت بها إحدى الشركات الهندسية المتخصصة في هذا المجال، استكمالاً لجهود المحافظة في الحفاظ على الشكل الحضارى للمواقع التي شهدت أعمال تطوير وتجميل خلال الفترة الماضية.

منظومة التأمين والصيانة

وقد أكد اللواء أشرف عطية، أن هذا يأتي ضمن منظومة التأمين والصيانة والنظافة لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، حيث سيتم تكليف فريق عمل من العاملين بمشروع النظافة التابع للمحافظة للعمل على هذه الحاويات لضمان الحفاظ على الشكل الجمالي لهذه المواقع ونظافتها بشكل مستمر لتكون دائماً في أبهى صورها أمام المواطنين والزائرين، مشيداً بالمساهمات الإيجابية من القطاع الخاص لتعزيز الجهود التنفيذية المبذولة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وهو الذي توازى مع قيام المحافظة بشراء 21 معدة وسيارة جديدة ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة 2020/ 2021 بتكلفة إجمالية 26.7 مليون جنيه.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصل اليوم لقاءته بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان، حيث شهد اللقاء عرض العديد من القضايا والاحتياجات الجماهيرية سواء في قطاعات البنية التحتية أو الخدمات العامة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع نواب المحافظة لوضع حلول سريعة لمشاكل ومطالب المواطنين، بجانب إطلاعهم علي الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل العام بإجمالي 192 مشروعا قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة علي مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية.

ولفت إلى أنه بالتوازى نسابق الزمن لإنهاء مشروعات البنية التحتية والتي تشهد إنطلاقه كبيرة سواء بمشروعات الهيئة القومية أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ظل دعم كبير من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، حيث وصلت الإعتمادات لتنفيذ حزمة هذه المشروعات إلي حوالي 1.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلي المشروعات الجارى تنفيذها في مجال التطوير والتجميل ليتكامل ذلك مع تحديث حوالى ألف سيارة سيرفيس بميكروباصات جديدة ومكيفة لتفريغ مدينة أسوان بنهاية يونيو الجارى من سيارات البيك آب القديمة مع تفريغ المحافظة منها بنهاية العام الحالي .