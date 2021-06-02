شقق يمكنك الحصول عليها ضمن مبادرة التمويل العقاري

تحظى مبادرة التمويل العقاري، التي يعتزم البنك المركزي إطلاقها، على اهتمام الكثيرين، مع ترقب طرح شروطها النهائية رسميا، خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار اهتمام الناس، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز الشقق التي يمكنك الحصول عليها من خلال مبادرة التمويل العقاري.

مبادرة التمويل العقاري

قدمت مبادرة التمويل العقاري العديد من الخدمات منها:

1- يدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري، الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل في مشروع «سكن لكل المصريين»، في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المتاحة وفقًا لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري، بعائد متناقص يبلغ 3% متناقص سنويًا لمدة 30 عامًا، وذلك لـ20 ألف وحدة سكنية.

2- كما يمكن من خلال مبادرة التمويل العقاري، الحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة بحسب قواعد مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل في بعض المدن، إضافة إلى الوحدات المتوفرة في مدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف.

3- الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، فور الانتهاء من تنفيذها مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط.

4- كما يمكن طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنويًا، لمدة تصل الى 30 عامًا، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط (ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 الاف جنيه شهريًا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).

مبادرة التمويل العقاري، أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر مارس الماضي، فهي مبادرة رئاسية لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لتساعدهم على تملك وحدات سكنية من خلال قروض طويلة الأجل، تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.