للراغبين فى الحجز.. من هم المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري؟

تزامنًا مع اقتراب البنك المركزي بالإعلان عن ضوابط وشروط «الصيغة النهائية» لمبادرة التمويل التمويل العقاري، يترقب كثير من المواطنين وخاصة الشباب كل ماهو جديد بشأن تلك المبادرة الرئاسية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي خلال الشهرين الماضيين، بإطلاق برنامج جديد للنمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وتقديم الدعم المناسب لكي يتملكوا وحدات سكنية.

وتيسيرًا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية.

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزى، بشأن المبادرة.

العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

3- بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر ۲۰۱۹ بسعر عائد ۸% (يحسب على أساس متناقص) والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص (بدلا من 8%) وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عام بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.

4- ألا يتعدى عمر العميل من المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩) في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، بغض النظر عن سن العميل- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

5- يتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وجدير بالذكر، أن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تستهدف المواطنين من فئة محدودى ومتوسطى الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.