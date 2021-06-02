لو معاك 200 ألف جنيه.. تقدر تقدم على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

مبادرة التمويل العقاري، أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف المبادرة المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن البنك المركزي، عن حدود الدخل، الواجب توافرها لدى المواطن، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والتي تؤثر على سعر الوحدة السكنية، المتاحة للمواطن ضمن المبادرة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حدود الدخل، وأسعار الشقق المتاحة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية.

شروط الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

أولا: محدودو الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري

الفرد الأعزب: 4.5 ألف جنيه.

الأسرة: 6 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى:

10 % من إجمالى قيمة الوحدة.

ثانيا: متوسطو الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:

الفرد الأعزب : 10 آلاف جنيه.

الأسرة : 14 آلف جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة:

الفرد الأعزب: حتى 1.1 مليون جنيه.

الأسرة: أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

- الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى:

الفرد الأعزب : 15 % من إجمالى قيمة الوحدة.

الأسرة : 20 % من إجمالى قيمة الوحدة.

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ووفقا لحدود الدخل المعلنة من قبل البنك المركزي، يتاح للمواطنين من هم لديهم 200 ألف جنيه، من فئة متوسطي الدخل، الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وذلك بشرط أن يتوافر عليه شروط الاستفادة من المبادرة، والتي تتفق مع شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.

جدير بالذكر أن مبادرة التمويل العقاري توفر اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة، بالإضافة إلى السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

ولا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال، والتعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم +3% -3% «تحسب على أساس متناقص».