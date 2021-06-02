عاجل.. القبض على 15 متهما في "مذبحة أبو حزام" من طرفي المشاجرة

ألقت قوات الأمن منذ قليل، القبض على 15 متهما في "مذبحة أبو حزام" من طرفي المشاجرة، والتي أسفرت عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين.

ونشبت مشاجرة بالأسحلة النارية اليوم الأربعاء بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» ي نجع حمادي بمحافظة قنا، نتيجة خلافات قديمة على أرض زراعية.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» بقرية «أبو حزام»، دائرة المركز، نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية.

وتشهد محيط قرية أبوحزام وجوداً أمنياً مكثفاً من قبل أجهزة الأمن، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.