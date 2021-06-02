مذبحة في قنا.. 7 تشكيلات أمنية للسيطرة على «أبو حزام» بنجع حمادي

دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من الفرق والتشكيلات الأمنية للسيطرة على الأوضاع في قرية «أبو حزام» بنجع حمادي، بعد مذبحة قنا، التي راح ضحيتها 10 مواطنين، من بينهم 7 أشخاص ليسوا من طرفي الخصومة، وإصابة 7 أخرين، على خلفية تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر»، ووقوع قتيل من الطرف الأول، ما دفع أفراد من الطرف الثاني إلى إطلاق وابل من الأعيرة النارية على سيارة ميكروباص، قادمة من مدينة نجع حمادي، على متنها شخص من الطرف الأول، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، الذين تناثرت جثثهم في موقع الاشتباكات.

7 تشكيلات أمنية للسيطرة على الأوضاع بعد مذبحة قنا

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن» أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، دفعت بـ7 تشكيلات قتالية، و6 سيارات ومدرعات إلى القرية، وتم إغلاق المنطقة في محيط الاشتباكات، وفرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفي الصراع، حتى لا تزداد أعداد ضحايا مذبحة «أبو حزام»، تلك القرية التي يطلق عليها «قرية الدم والنار».

بداية أحداث مذبحة قنا

بدأت مذبحة أبو حزام عندما لقي أحد الأشخاص مصرعه، صباح اليوم، متأثراً بإصابته بطلق ناري، ونقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، من أحد أطراف عائلة أخرى بالقرية، عقبها علم أقاربه وانطلقوا حاملين الأسلحة النارية للأخذ بثأره، وعلموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادمة من مدينة نجع حمادي، فانتظروها على مدخل القرية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص عليها، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين، حتى اللحظة.

ضحايا مذبحة قنا

وبحسب بيان رسمي، فقد أسفرت مذبحة قنا عن مصرع كل من «نورالدين عبد الشافي محمد»، 65 سنة، و«يوسف مسعود نور»، 15 سنة، و«حنان حامد شاكر»، 20 عاماً، و«فتحي عمر محمد»، 30 سنة، و«عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور»، 49 سنة، و«عدلي حسن أحمد»، 45 سنة، و«هدى سعيد نور»، 8 سنوات، و«محمد سيد محمد»، 22 سنة، و«هدية شحات محمد»، 27 سنة، و«جمال عبد اللطيف بكري»، 57 سنة، الذي توفي داخل المستشفى، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الجانب الأيمن.

كما أسفرت مذبحة قنا عن إصابة 7 آخرين، منهم «أيوب وليد أبو الحجاج»، 5 سنوات، بطلق ناري في الساق اليمنى، و«علاء عبد الصبور عبد المطلب»، 41 سنة، بطلق ناري في الرأس، و«ناجح مسعد محمد»، 15 سنة، بطلق ناري بالساعد الأيمن، و«سناء محمد أحمد»، 50 سنة، بطلق ناري في الظهر، و«صابرين أحمد محمد»، 47 سنة.

وشهد محيط قرية أبوحزام انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية، للسيطرة على الأوضاع داخل القرية، ومتابعة الحالة الأمنية، ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.