محافظ قنا يكافئ مواطن بخمسة الآف جنيه لتطوعه بتجميل الشارع 

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا منح 5 آلاف جنيه مكافئة مالية للمواطن موسى قاسم موسى، وذلك لحرصه على الاهتمام بنظافة وتجميل الشارع المجاور له جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة قوص للإطمئنان على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال مروره بأحد شوارع المدينة رأى محافظ قنا أحد المواطنين يقوم برفع القمامة من الشارع بشكل تطوعي فتوقف على الفور وأجرى حوارا معه وقدم له الشكر على اهتمامه بتنظيف الشارع ووعده بمنحه مكافئة مالية تقديرا لهذا العمل النبيل، مؤكدا أن مثل هذا الشاب يعد نموذج يُحتذى به فى الإنتماء والإخلاص للوطن داعيا المواطنين إلى أن يحذوا حذوه لتحقيق رفعة الوطن .

وأكد «الداودي»، أن المحافظة حريصة على تكريم النماذج المشرفة والفريدة من العاملين والمواطنين ليكون حافزا لهم على الاستمرار فى آداء عملهم، وكذا حافزا للأخرين على بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على استمرار مسيرة التطوير والتنمية.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فاجأ عددا من المخابز البلدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، صباح اليوم الإربعاء لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين، والعمل على حلها، رافقه العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة وجمال محمد احمد عضو مجلس النواب و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

واطمأن محافظ قنا، على إلتزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقرره، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، مشددا على أصحاب المخابز ضرورة نظافة المعدات في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبيه على المواطنين مراعاة المسافات البينية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .