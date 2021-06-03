أشرف زكي يهنئ محمود فؤاد صدقي لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

هنأت أكاديمة الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، محمود فؤاد صدقي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، عن ديكور العرض المسرحي «مسافر ليل».

وأصدرت الأكاديمية بيانا صحفيا جاء فيه: «يتقدم كلا من الأستاذ الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس الأكاديمية، بأطيب التهانى القلبية للمدرس المساعد محمود فؤاد صدقي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية؛ لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فرع الديكور المسرحي عن عرض مسافر ليل»، مشيدين باهتمام الدولة المصرية بمفردات ورموز الحياة الثقافية، مع أطيب الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة التقديرية «النيل، التفوق، التشجيعية» في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، حفاظا على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون

وفاز في فرع فن التصوير، أحمد يحيى سعيد البدوي، عن عمله «مراكب» زيت على قماش، وفي فرع فن الجرافيك فاز باسم عبدالجليل حسين عبدالجليل، عمل طباعة على سطح بارز مقاس 50 × 50 سم بالإطار بالمعارض الطوافة، وفي فرع العزف على آلة الكونترباص فازت الفنانة سمر طلعت أحمد حافظ، عزف كونشيرتو ومقطوعات الكونترباص والبيانو.

وفي فرع النقد المسرحى حُجبت الجائزة، وفي فرع تصميم ديكور مسرحى فاز محمود فؤاد صدقي محمد، تصميم ديكور العرض المسرحي «مسافر ليل»، وفي فرع النشر المعمارى والعمراني العمل المنشور «كتاب أو دورية في العمارة والعمران»، فاز الدكتور محمد كمال عبدالعزيز بكتابه بعنوان «Cairo since 1900 An Architectural Guide».

أما في فرع دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية، ففاز محمد سيد محمد حسن، عن كتابه «العناصر الموسيقية الشعبية المرتبطة بالبيئة النوبية.. الطنبورة نموذجًا»، وفي فرع الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل فاز الموسيقار خالد أحمد محمد الكمار، بالموسيقى التصويرية لفيلم صاحب المقام.