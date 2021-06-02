وزير التخطيط: استطاعنا الحفاظ على كافة الكيانات الاقتصادية رغم كورونا

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرارات الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كوورنا المستجد «كوفيد19»، فذكرت أن الدولة كانت تعمل على التوازن والحفاظ على صحة المواطن وأخذ كل الإجراءات الاحترازية وتقليل حجم العمالة في كافة المؤسسات، وفي نفس الوقت تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران، موضحة أنا مصر بها اقتصاد متنوع.

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news» أن مصر بها العديد من القطاعات لديها مرونة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة وقطاع النقل والتخزين، وقطاع التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها مرونة وقدرة على التكيف في وقت الأزمات، وكانت خطة الدولة الموازنة بين صحة المواطنين والحفاظ على حركة الاقتصاد.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة استطاعت الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية رغم جائحة كورونا، « كان قرار حكيم من القيادة السياسية إننا نستمر في عجلة الاقتصاد رغم جائحة كورونا لأن هذا القرار استطاع أنه يخلينا في هذه الظروف الصعبة نستمر في تحقيق نمو بالإيجاب، من أجل مساعدة القطاعات التي تضررت من هذه الأزمة».

وأردفت أنه كان هناك تأجيل في دفع بعض القطاعات مستحقاتها، وهذا بمبادرة ومساندة من البنك المركزي والسياسة النقدية والجهاز المصرفي للقطاعات، «كل ده الحقيقة جعلنا نحافظ على المؤسسات الاقتصادية وعلى العمالة بتاعتها»، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء منحة للعمالة غير المنتظمة، وهذا لمساعدة المنشآت التي تضررت من فيروس كورونا سواء الضرر كان بشكل جزئي أو كلي.

وتابعت: «العمالة بتاعتنا هي ثروتنا البشرية وهي بالنسبة لنا أمن قومي، كل تلك القرارات كانت مُهمة جدًا من أجل أن نحافظ على هذه الكيانات ومساندتها عشان نعدي هذه الأزمة الاستثنائية على مستوى العالم».