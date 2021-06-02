رئيس المحكمة الدستورية: السيسي صنع جمهورية مصر الحديثة

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، الموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، منوها بالمجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.

وأضاف مرعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي انتقل بمصر عبر الزمن، لتصبح مصر الحديثة أو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن كل جهة قضائية، عليها موافاة وزير العدل بمتطلباتها في مدينة العدالة، حتى تكون هناك صروحا قضائية تليق بالقضاة والمتقاضين والمواطنين.

وكان مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعا اليوم، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.