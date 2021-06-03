أهمها المانجو.. محاصيل الإسماعيلية تغزو الأسواق الأوروبية

ليست المانجو فقط هي العلامة المسجلة لمحافظة الإسماعيلية في الفاكهة، فعلي مدار 10 سنوات ماضية تصدرت الإسماعيلية المحافظات الأكثر تصديراً للفاكهة والخضروات في مصر وخاصة الموالح.

خلال الأشهر الأربعة الماضية سجلت الإسماعيلية تصدير مايزيد عن 18 ألف طن من الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية إلي دول عربية وأجنبية، وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية صدر في مايو الجاري، فإن قيمة ماصدرته الإسماعيلية تجاوز 209 ملايين دولار بينها 24 مليون دولار فقط في شهر أبريل.

الموالح.. الأشهر في الإسماعيلية ولها سمعة في أسواق أوربا

وقال المهندس خليل السيسي الخبير الزراعي والاستشاري لدى العديد من الشركات الزراعية إن الإسماعيلية تمتلك أكبر منطقة في مصر لتصدير الموالح والبرتقال وهي منطقة وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وأضاف أن انتاج المنطقة يغزو أوربا الشرقية بكثافة وخاصة روسيا والدول المجاورة، مشيراً إلى أن معظم الإنتاج في المنطقة يتم تصديره لأسواق أوربية وعربية.

وأضاف أن محصول المانجو ينافس في كافة أسواق العالم، لافتا إلى دخول الاستثمار الزراعي الإسماعيلية بشكل كبير: «الإسماعيلية أصبحت من المحافظات ذات الريادة في المشروعات الزراعية وهناك تطور كبير منذ عدة سنوات إضافة إلى دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار الزراعي ما خلق قدرة تنافسية كبيرة».

فراولة بدون صرف صحي

وقال المهندس خليل السيسي، إن محصول الفراولة في الإسماعيلية من أهم المحاصيل التي تغزو أسواق أوربا أيضاً وهناك العديد من الشركات العالمية التي تتهافت عليها خلال الموسم، وأضاف: «محصول الفراولة مميز لأنه يزرع في أرض خالية من الصرف الصحي والزراعي وهو من المحاصيل التي ذاع صيتها في الخارج وخاصة التي يتم زراعتها بقرى ومزارع مدينة القنطرة غرب».

ولفت إلى أن الأراضي غير المستغلة يجري استخدامها في مشروعات للخدمات الزراعية وهو ماسيشجع المستثمرين للعمل في التصدير والمشروعات الزراعية مشيراً إلي أن الحكومة تمنح المصدرين وأصحاب البطاقات التصديرية دعم تصديري عبر جمعية اتحاد المُصدرين لمساعدتهم على التصدير وجلب عملة صعبة للدولة.

الخضروات في الإسماعيلية رقم 1

لم تتوقف الإسماعيلية عند انتاج وتصدير الفاكهة فقط وغزو أسواق أوربا، فتميزت بعض مناطق المحافظة بانتاج الخضروات بكميات كبيرة لها سمعة جيدة في الأسواق العربية والأوربية، وتصدر محصول الفاصوليا والفلفل قائمة الخضروات التي يتم تصديرها إلي الدول العربية والأوربية.

وأوضح أن منطقة قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد من أفضل الأماكن في المحافظة في انتاج الفاصوليا والبسلة والفلفل الحريف ويتم تصدير المحاصيل بالكامل خارج مصر ،مشيراً إلي ان الإسماعيلية أصبح لها باع كبير في عمليات التصدير للأسواق العربية والاوربية: «الفول السوداني والبصل الأخضر أيضا أصبح لها أسواق وباتت مناطق زراعية كبيرة تنتج لشركات ضخمة علي حدود الإسماعيلية مع مدينة الصالحية.. منطقة فايد وأبو سلطان تعد من أكبر مناطق تصدير الخضروات وأشهرها الفاصوليا والبسلة والفلفل وتتميز منطقة أبو خليفة في القنطرة بزراعة الفراولة ومنطقة وادي الملاك والتل الكبير بزراعة الموالح بينما تنتشر زراعة المانجو في ربوع المحافظة بالكامل».

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المهندسون الزراعيون: تنقصنا البيانات.. والمزارعون: نبحث عن الإرشاد

سامح أبو سيف، مهندس زراعي، أكد أن المهندسين الزراعين يفتقرون لوجود قاعدة بيانات للمناطق الزراعية حول الأشجار المعمرة، لافتا غلى أن البيانات تسهل علي المهندسين رصد المحاصيل التي يتم انتاجها وأيضاً يوفر معلومات حول الأسواق ومتطلباتها.