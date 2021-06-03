نادر سعد: من قدم بيانات غير صحيحة في ملفات التصالح سيدفع الفارق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تلقت 2.8 مليون طلب تصالح، والريف المصري نصيبه مليون و600 ألف، وهؤلاء هم الأكثر سعادة اليوم لأنهم لن ينتظروا لجان الفحص، موضحا أن إجراءات نزول اللجان ثم تقديم تقارير، وبعدها تظلمات، كانت ستأخذ وقتا كبيرا جدا، والقرار الذي اتخذته الحكومة سهل الأمر على الجميع، حيث إنها اعتبرت ما قدمه المواطن صحيحا، وسيتم تسوية وضعه.

التعامل مع البيانات غير الدقيقة

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أنه في حال اكتشاف بيانات غير دقيقة أدلى بها المواطن، على سبيل المثال أنه دون مخالفة بمساحة 100 فقط، بينما مساحة المخالفة الحقيقة 150 مترا، فإن الدولة ستعود له مرة أخرى وتطالبه بدفع قيمة التصالح على الـ50 مترا، وهذه ليست حالة كارثية وسيدفع الفارق.

لجان من الحكومة لفحص عينات عشوائية

وشدد على أن الحكومة سوف ترسل لجان فحص لعينات عشوائية من المليون و600 ألف لفحص مدى صدق ما قدموه من بيانات، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر المواطن صادقا إلى أن يثبت العكس، لافتا إلى أنهم عملوا أيضا بشكل علمي منهجي، وقبل اتخاذ القرار فحصوا أيضا عينة عشوائية ووجدوا أن نسبة صدق المواطنين تتجاوز 90% وبعض الأماكن أكثر من 95%.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المواطن لن ينتظر لجان الفحص، ويستطيع الحصول على نموذج «10» والذي يحميه من أي ملاحقة قضائية، ويستطيع الحصول على المرافق، أو يمكنه تقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات، وبعدها يمكنه الحصول على نموذج 10 الذي يسمح له بإخال المرافق.