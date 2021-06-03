خالد قاسم: تلقينا 1.6 مليون طلب تصالح من كل قرى الريف المصري

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن موافقه الحكومة على قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح بمخالفات البناء تخص كل قرى الريف المصري، ووصل عدد الملفات المقدمه 1.6 مليون طلب تصالح، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد من قبل، أن أقل سعر للتصالح في مخالفات البناء، يصل لـ50 جنيها للمتر بالريف.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة على مستوى الدولة، وصل لـ2.8 مليون جنيه، ويتبقي 1.2 مليون على مستوى المدن، «جار التكثيف مع نقابة المهندسين، بحيث يكون هناك استعانة بالكوادر البشرية العالية».

وأوضح أن طلبات التصالح في الريف المصري، أنهوا كل الإجراءات الخاصة بهم، وباتوا أصحاب حق في إدخال الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بشكل قانوني، وهو ما يسرع من مجهودات الحكومة لإدخال كل تلك الخدمات لهم في أقرب وقت.

وأكد أن المجموعة الموجودة بداخل قرى الريف المصري، يجري فحصها، وينظر فيها من جانب اللجان الفنية المعنية، حيث أن من يريد تدقيق البيانات، فعليه استكمال بقية إجراءاته وبكمال تلك الإجراءات، فيكون لديه كل الحق في دفع قيمة التصالح والإمضاء على إقرار كمال البيانات المقدمة منه، ثم يحصل على نموذج 10 الخاص به.