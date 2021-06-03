بملابس الحداد.. نانسي صلاح تشارك الجمهور الاحتفال بفيلم «ماما حامل»

حرصت الفنانة نانسي صلاح علي مشاركة الجمهور الاحتفال بفيلم «ماما حامل»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، رغم أحزانها على فراق والدتها وشقيقتها الكبري منذ أيام قليلة.

ونشرت نانسي صلاح عبر «استوري»، موقع «انستجرام» الخاص بها، صورا لها مع الجمهور، وهي ترتدي الملابس السوداء، وتلتقط عددا من الصور معهم.

«ماما حامل» من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجي.

وفاة والدة نانس صلاح

وأعلنت الفنانة نانسي صلاح، وفاة والدتها، صباح الاحد 23 مايو عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

وكتبت نانسي: «لا إله إلا الله، أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين».

وفاة شقيقة نانسي الكبري

وبعد يومين من إعلان وفاة والدتها، أعلنت نانسي وفاة شقيقتها الكبري عبر «انستجرام»، قائلة: «البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ميرفت عبد الفتاح، والعزاء والدفنة بإذن الله في المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعه 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين.. قلبى واجعنى يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وقالت نانسي عبر «استوري» انستجرام الخاص بها: «اللهم لا اعتراض.. الاتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها».