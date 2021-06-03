لبيد يتصل بالرئيس الإسرائيلي لإعلان الائتلاف الحكومي: لقد نجحت «فيديو»

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، الرئيس ليل الخميس، أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي قبيل انتهاء المهلة المحددة في منتصف الليل.

وقال حزب لبيد في بيان، إنه «أبلغ رئيس دولة إسرائيل أنه نجح في تشكيل حكومة».

ولفت راديو الجيش الإسرائيلي، إلى أن لابيد يتجه للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أكمل اتفاقات لتشكيل ائتلاف مع حلفاء سياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقبل نحو ساعة من موعد نهائي يحل في منتصف الليلة، أبلغ لبيد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميا بأن لديه الدعم من أغلبية أعضاء الكنيسيت للمضي قدما في أداء الحكومة الجديدة لليمين.

ولبيد منتمي للوسط وهو مكلف بتشكيل ائتلاف حاكم، بعد أن أخفق نتنياهو اليميني في ذلك، عقب انتخابات جرت في 23 مارس.

وشريك لبيد الرئيسي هو السياسي القومي نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الوزراء أولا، في إطار اتفاق مقترح لتناوب المنصب بينهما.

وسيكون الائتلاف الذي سيشكلاه مكونا من أحزاب صغيرة ومتوسطة بما يشمل للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل الحزب الممثل للأقلية العربية، التي تشكل 21% من سكان البلاد.

لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة الهشة التي لن تحظى إلا بأغلبية بهامش ضئيل في البرلمان لن تؤدي اليمين على الأرجح قبل 10 أيام، بما يعطي مساحة محدودة لمعسكر نتنياهو لمحاولة إجهاض تلك المحاولة بقلب النواب لصالحهم، للتصويت ضد الائتلاف المقترح.

ويتوقع محللون سياسيون إسرائيليون أن يفعل بنيامين نتنياهو كل ما هو ممكن من المناورات السياسية لتحقيق ذلك.