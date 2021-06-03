سيارات متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاح كورونا في الإسماعيلية

وجهت مديرية الصحة بالإسماعيلية سيارات مجهزة طبيا بمحيط مكاتب البريد الرئيسية لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا، وقالت مصادر طبية إن الأطباء يقومون بشرح وافي لكبار السن حول اللقاح وأهميته وما يقوم به من تقليل الأعراض الجانبية لفيروس كورونا حال الإصابة به.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تطعيم المواطنين باللقاح وناشد المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تطعيم 2500 مواطن من أصحاب المعاشات من خلال القوافل الطبية المتحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن تخصيص العيادات الطبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات الجمهورية من يوم 1 حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرًا على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى اللازم لعملية التطعيم وتشمل «صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية»، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح.