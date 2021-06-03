المؤتمر الدولي الرابع للتغذية العلاجية يواصل فعالياته بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الرابع للتغذية الإكلينيكية والتمثيل الغذائي، الذي تنظمه جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والتمثيل الغذائي، بالتعاون مع وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي، في الفترة من 2 حتى 3 يونيو الحالي.

وافتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أمس، فعاليات المؤتمر بحضور قيادات الجامعة وكوكبة من رواد التغذية والتغذية العلاجية وطب الأطفال والبالغين من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، ما توليه إدارة الجامعة من كامل الدعم والرعاية لمجال التغذية العلاجية والإكلينيكية، باعتباره واحدا من المجالات الحيوية والمهمة والمؤثرة في معظم مجالات العمل الطبي داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، والذي أثبت بالتجربة العملية أهمية ذلك المجال الجديد ونجاحه في الإسهام برفع نسبة الشفاء وتحقيق مستوى أفضل من العلاج، وتعظيم الاستفادة من الأدوية والمواد الغذائية المستخدمة لعلاج المرضى، وفق أحدث النظم الطبية المطبقة في المستشفيات المتقدمة.

وأعرب الجمال، عن سعادته البالغة للمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الواضحة والهادفة لتقديم خدمة طبية متطورة وفق أحدث النظم الطبية الحديثة، من تطوير الخدمات المقدمة داخل المنظومة الطبية والتي أصبحت تستقبل أكثر من مليوني مريض سنويا في شتى التخصصات، لتلقي أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، ما يمثل مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية ومهنية لن تتكامل علي نحو فعال ومؤثر، دون عقد مثل تلك المؤتمرات والمحافل العلمية التي تمثل أحد النقاط المضيئة ومراكز القوة في مسيرة عمل الجامعة بشكل عام وفي المجال الطبي بشكل خاص.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى الدور البارز والنجاح الملموس الذي حققته جمعية صعيد مصر للتغذية الإكلينيكية، بفضل روادها ومؤسسيها من الأطباء والمتخصصين في مجالات طب الأطفال والتغذية العلاجية من مختلف الأقسام العلمية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، بهدف تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والتعرف على كل ما هو جديد في هدا المجال، وإتاحة الفرصة لشباب الأطباء للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمحافل على نحو دوري ومنظم بما يسهم في رفع مهاراتهم العلمية والمهنية وتحسين كفاءاتهم.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور يوسف صالح إلى نجاح كلية الطب في إنشاء واعتماد دبلومة مستحدثة في التغذية الإكلينيكية، بالتعاون مع كوكبة من الأساتذة والأطباء المشاركين لنحو 19 قسما متخصصا من كلية الطب، بفضل الدعم المتواصل من إدارة الجامعة واهتمامها بعلم التغذية العلاجية باعتباره من العلوم الأساسية التي تقوم على علاج أمراض كثيرة، والمساهمة في تقديم أكبر خدمة طبية وعلاجية للأطفال في صعيد مصر.

و أوضح الدكتور أسامة العشيري، أنّ المؤتمر يناقش من خلال 13 جلسة علمية العديد من المحاور العامة، وبينها الجديد في مجال التغذية العلاجية في مراحل العمر المختلفة بدايةً من الأطفال مرورا بالبالغين وحتى كبار السن، خاصةً المشاكل المرتبطة بسوء التغذية من زيادة الوزن (مرض السمنة، التقزم، الأنيميا)، إلي جانب الجديد في أساليب علاج الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى، الفشل الكلوي والكبدي، التغذية الخاصة بعمليات زرع الكبد، التغذية في مرض السكري من النوع الثاني، كما يتميز المؤتمر بكثير من ورش العمل للأطفال والبالغين الخاصة بالنمو، والجديد في علاج السمنة والنحافة، ودهنيات الدم، والتغذية في الأمراض المزمنة.