بدء إجراءات المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اليوم

تبدأ، اليوم، لجان اختيار القيادات الجامعية، إجرءا المقابلات الشخصية مع 5 مرشحين لرئاسة جامعة القاهرة، وذلك وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز المرشحين الذين سيخضعون للمقابلة اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الحالي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما اُستبعد عميد كلية الحقوق السابق الدكتور صبري السنوسي لوفاته.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وذلك لليوم الثالث على التوالي من انطلاقها مطلع يونيو الجاري الثلاثاء الماضي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت الجامعات الحكومية على تطبيق عدد من الإجراءات، أبرزها إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي، وإجراء عمليات التطعيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، وإجراء الكشف الطبي الكامل لجميع الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات من قبل فرق الأطقم الطبية المنتشرة حول الجامعة، وتخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه بهم، وإحالتهم إلى العيادة التابعة للجامعة لإجراء الفحص الكامل.

كما شددت الجامعات على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وعدم خروج الامتحانات عن المنهج الدراسي المقرر الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني، مع التوسع في التصحيح الإلكتروني لسرعة تصحيح أوراق الإجابات وإظهار نتائج الامتحانات في أسرع وقت.