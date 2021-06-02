رئيس جامعة عين شمس يفتتح 3 قاعات للاختبارات الإكترونية بكلية الألسن

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ثلاث قاعات إلكترونية جديدة بكلية الألسن، بحضور كل من الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، الدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، خلال جولته، أن إدارة الجامعة دشنت ثانِ قاعات الامتحانات في كلية الألسن، بعد الافتتاحات التى شهدتها كلية الطب، بهدف تعزيز العملية التعليمية ومواكبة طرق التدريس والاختبارات العالمية، مؤكدًا أن الطالب المصري يستحق أعلى المستويات التعليمية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القاعات الثلاث تتسع لعدد 759 طالبا، وتم الانتهاء منها في زمن قياسي، استغرق 22 يوما، على طراز عالمي، مجهز بأحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية، تسمح بإجراء الامتحانات الورقية والالكترونية الكاملة في آن واحد.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للامتحانات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تتولى وزارة التعليم العالي، توريد أجهزة حاسب آلي، لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان إلكترونيا، مضيفا أنه سيجري تجهيز قاعات امتحانات هجينة للامتحانات العادية والإلكترونية معا تتسع لسبعة آلاف طالب بحرم جامعة عين شمس، تنتهي مطلع العام الجامعي المقبل.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، لا تألو جهدًا في توفير كل المتطلبات التى تحتاجها الكلية، لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية في الجامعات العالمية، ومحاكاة الجامعات التكنولوجية العالمية على الأراضي المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة، أمام برامج جديدة، بواسطة أدوات تكنولوجية تعليمية عالمية للطلاب المصريين والأجانب في جامعة عين شمس.

وأوضحت أن مساحة القاعات تبلغ 2200 مترا، حيث تم إزالة ما كان موجودا، وتم عمل أرضيات جديدة، إنشاء 4 دورات مياه، وإنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة وأنظمة صوت، بالإضافة إلى انظمة مكافحة الحريق، 759 نقطة رقمية بالمقاعد، اسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران.

وأكدت أن هذه القاعات، تعد صديقة للبيئة، حيث أنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة، إلى جانب أنظمة إضاءة ليد طبيعية بطاقة 4000 كلڤن، حيث تم تنفيذ ذلك خلال 22 يوم عمل، بواسطة 350 عامل على مدار 24 ساعة يوميًا.