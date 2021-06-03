الجامعات تكشف عقوبة المخالفين للإجرءات الاحترازية والمشاغبين

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات بشأن انطلاقها مطلع يونيو ونهايتها بداية الشهر المقبل، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واتخذت الجامعات عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال الالتزام بتنفيذ التعليمات، أبرزها التنبيه على الطلاب باتباع تعليمات الوقاية، ولفت النظر للمخالفين، وتطبيق القانون تجاه المتعنتين؛ للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعات.

جامعة القاهرة وضعت خطة كبيرة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة كبيرة في ظل الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة، والتحذير والتنبيه على المخالفين، وتطبيق القانون الجامعي تجاه غير الملتزمين بالتعليمات الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة للجميع .

وبشأن المخالفين أو المشاغبين والغشاشين، أوضح «علم الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التعامل بالقانون بالإحالة إلى مجلس التأديب الفوري، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات، مشددا على الجودة والانضباط.

ولفت المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شدد على تطبيق الاجراءات بأعلى درجات الوقاية والسلامة التي تحقق الأمان للجميع.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك إجراءات تتبعها الجامعات تجاه الطلاب المخالفين لإجراءات الامتحانات، والمشاغبين والغشاشين، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، لافتة إلى أنه في هذه الحالات تتم الإحالة إلى مجلس التأديب المختص المنوط بالنظر في أمر الإحالة والواقعة، وبناء عليه وفقا للأدلة والضبطية تتخذ الإجراءات العقابية المناسبة تجاه هؤلاء المخالفين.