اليوم.. الغردقة تستقبل وزراء السياحة والطيران والصحة في جولة تفقدية

تستقبل مدينة الغردقة، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المقرر وصولهم إلى مطار الغردقة في الثانية عشر ظهر اليوم، لإجراء جولة تفقدية بالمطار، يرافقهم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وتشمل جولة الوزارء تفقد مطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتفقد الحجر الصحى ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بأحد الفنادق ومركز سحب عينات pcr للسائحين، ثم يعقب الجولة عقد اجتماع موسع مع مستثمري القطاع السياحي، ومؤتمر صحفي في نهاية الزيارة بحضور عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية.

وفي سياق آخر، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بزيارة تفقديه لمطاري شرم الشيخ والغردقة، التقى خلالها بالوفد الأمني الروسي، المتواجد حاليا بكلا المطارين، واستعراض، خلال اللقاء، الإجراءات الأمنية المطبقة في جميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب وغيرها، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الطيران المدني لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادا لعودة الحركة الجوية من المطارات الروسية الي مطاري شرم الشيخ والغردقة، في اطار توجيهات وزير الطيران المدني بالمتابعة المستمرة للإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية .