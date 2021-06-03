وظائف شاغرة للشباب في فنادق الغردقة ومرسى علم والقصير.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، توافر عددا من الوظائف للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بشركات القطاع الخاص، بالفنادق والقري السياحية، التابعة للمحافظة، في الغردقة ومرسى علم والقصير، برواتب تبدأ من 1200 جنيه.

وكشفت مديرية القوى العاملة، عن أن هناك العديد من فرص العمل متوفرة بعدد من المنشآت السياحية داخل المحافظة، مطالبة الراغبين في الالتحاق بإحداها، التوجه إلى مقر الديوان العام.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف المُعلن عنها على النحو التالي:

وظائف بالمنشآت السياحية داخل مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر

وظائف بمدينتي الغردقة ومرسى علم بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر

وظائف بمدينة مرسى علم البحر الأحمر

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أنَّ الفرص المطلوبة تتمثل في 8 طباخين، براتب يبدأ من 1200 جنيه، و6 مساعد قسم مطبخ، و7 رئيس قسم مطبخ، و3 مساعد كبير طهاة براتب يصل لـ5000 جنيه، و6 مضيفين بمطعم، و4 عمال زراعيين، ومشرف أول تجهيز وتحضير، و12 عامل تجهيز وتحضير، و4 عمال سكن، و6 رؤساء صالة/ مطعم.

وأضاف مدير المديرية، أنَّ من المهن المطلوب أيضًا مشرف حجز بمؤهل عالي براتب 2500 جنيه، وموظف حجز براتب 2000 جنيه، و18 ضابط أمن، و13 مشرف غرف، ومكوجي، و12 عامل استيورد، و4 موظفين بار، وغسال، و2 مساعد رئيس قسم بكافيتريا للعاملين، وشيف كافتيريا، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وموظف استقبال، وعامل نظافة، وعامل مناطق عامة، وكهربائي، وسباك، ونجار، ونقاش، وفني بناء.

وقال إنَّ الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية، شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.