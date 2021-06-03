تقرير: جوائز الدولة.. مبدعون في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جوائز الدولة.. مبدعون في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية»، حيث أفاد التقرير بأن جوائز الدولة واحدة من أرفع الجوائز الثقافية في مصر تُمنح للمبدعين في المجالات المختلفة من فنون وأداب وعلوم اجتماعية، إذ أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين في جوائز الدولة لعامي 2020 و2021 بعد تصويت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.

وأوضح التقرير أنه فاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون الدكتور مصطفى عبدالمعطي، وفي مجال الآداب محمد سلماوي، بينما حُجبت جائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية لتساوي الأصوات للمرشحين.

كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب المفكر اللبناني رضوان السيد أحمد، وهو صاحب مؤلفات وترجمات في الفكر الإسلامي والفلسفة، وفاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون الموسيقار راجح داود، واسم الكاتب الراحل مصطفى محرم، بالإضافة إلى زينب سالم.

وفي مجال الآداب فاز كل من الروائي محمد المنسي قنديل، والكاتبة سلوى بكر والشاعر شوقي حجاب، وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من أحمد يوسف أحمد وسرية صدقي والدكتور محمد عفيفي وأحمد صقر عاشور.

ونال جائزة التفوق في الفنون منى حسين الصبان وشريف محيي الدين وفي الآداب فاز اسم الكاتب الراحل بهاء عبدالمجيد، إضافة إلى فوز الكاتب أحمد خنيجر، وفي العلوم الاجتماعية فاز محمد سلمان طايع والدكتورة عالية المهدي والكاتب الصحفي وائل لطفي.

يشار إلى أن جوائز مصر التي تمنحها لمفكريها ومبدعيها وفنانيها تأتي استمرارا لدورها في دعم وإثراء الحياة الثقافية، لا سيما وأن الجوائز أصبحت تمتد إلى البعد العربي من خلال جائزة النيل للمبدعين العرب التي تفتح أفاقا أوسع نحو الدور الثقافي العربي.