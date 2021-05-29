وزيرة الثقافة تتابع استراتيجية عمل «القومي للترجمة» وتستعرض مشروعات التطوير

اطلعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على استراتيجية عمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى الآن، حيث تم تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لـ1700 كتابا وتحديثها، كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشرين 11 كتابا جديد، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة الى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات.

وفي إطار الترجمات العكسية توسع المركز في التحويل إلى اللغات الإفريقية وترجمات الطفل والتدريب والمسابقات والجوائز المتخصصة، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وضمن دعم شباب المترجمين تم إطلاق مسابقة المترجم لطلاب الجامعات المصرية وتقدم لها 104 متسابقين من 22 جامعة حكومية مصرية تم اختيار 64 فريقا منهم طبقا للشروط المعلنة، وقد وصل عدد مقترحات لغات الترجمة بها إلى 18 لغة أجنبية، وأسفرت المسابقة عن اختيار 4 أعمال يقوم المركز بطباعتها ونشرها ضمن إصداراته بعد الحصول على حقوق ملكيتها إلى جانب إطلاق مسابقة ثروت عكاشة للترجمة في فبراير الماضي بالإضافة إلى تنظيم ورشتين في اللغتين الألمانية واليونانية في إطار صقل مهارات شباب المترجمين.

كما تمت المشاركة في فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب والدورة 30 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وغيرها من المعارض المحلية في القاهرة والمحافظات.