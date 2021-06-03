صندوق أبو ظبي السيادي يدرس الاستحواذ على حصة في شركة جهينة

قالت مصادر إماراتية، إن الشركة القابضة «ADQ»، المملوكة لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي، تدرس شراء حصة فى شركة جهينة للصناعات الغذائية، حيث يتطلع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي إلى المزيد من الصفقات بمصر.

ونقلت وكالة بلومبرج، عن المصادر، قولها: إن الصندوق الإماراتي يدرس استثماراً محتملاً في أكبر منتج للألبان والعصائر بمصر، مشيرةً إلى أن المداولات في مراحلها الأولى، ومن غير المتيقن أن «القابضة» ستمضي قدماً في أي صفقة.

الشركة تواجه مشكلات إدارية

وأعلنت البورصة المصرية يوم أمس الأربعاء، نقل شركة جهينة للصناعات الغذائية وعدد من الشركات الأخرى إلى القائمة «د» في حالة عدم تقديم بياناتهم المالية المدققة بنهاية الجلسة.

ورغم نقلها اليوم إلى القائمة «د» المخصصة للشركات التي من المحتمل شطب أسهمها، وذلك على خلفية التأخر في الإفصاح عن نتائج أعمالها لعام 2020، إلا أن الشركة أوضحت في بيان لها أنها لا تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية.

وسبق أن حذرت البورصة في 25 مايو الشركات التي لم تقدم قوائمها المالية للعام الماضي من أنها ستدرجها بالقائمة في حال عدم تقدمها قبل الأول من يونيو.

وكانت الشركة، كشفت في وقت سابق، عن أن سبب التأخير في إعلان القوائم المالية للشركة، سواء المنفردة أو المجمعة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، يرجع إلى الأحداث العارضة التي تم الإفصاح عنها في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت «جهينة»، في بيان سابق، أن أسباب التأخير في إصدار القوائم المالية، متعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرة إلى أن هذا التأخير أدى إلى زيادة متطلبات ونطاق المراجعة من قبل مراقبي الحسابات نتيجة زيادة المخاطر.

المؤسس ونجله محبوسين بتهمة «تمويل الإرهاب»

وأبلغت شركة جهينة للصناعات الغذائية، البورصة المصرية، في أبريل الماضي، بالإبقاء على سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمحبوس حالياً منذ فبراير الماضي، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة لوالده مؤسس الشركة صفوان ثابت، في منصبه دون تغيير.