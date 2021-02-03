رئيس جهاز أكتوبر : أصلحنا كسر ماسورة «ميدان جهينة» وشفطنا المياه

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر انتهاء أزمة الكسر المفاجئ بماسورة المياه، التى انفجرت مساء أمس، وتسببت في تعطل حركة السيارات، بداية من ميدان جهينة وحتى مدخل مدينة الشيخ زايد، أمام هيبر وان.

وقال الشربيني لـ«الوطن»: أصلحنا الكسر وعادت الحياه لطبيعتها تماما، في الثالثة من فجر اليوم، مؤكداً عودة الطريق إلى العمل والاستقرار تماما، والحياة تسير بشكل طبيعي، بالمنطقة التي كانت قد تضررت مساء أمس، جراء الكسر المفاجئ بعد شفط المياة المتسربة.

وأوضح « شكلنا مجموعة عمل، لإدارة الأزمة، حيث بدأ البعض في معالجة الكسر مباشرة، للحد من تفاقم الأزمة، وزيادة المياه بالطريق، وتم غلق المياه تماما عن الماسورة، لوقف نزيف المياه، حتى نستطيع تجاوز الأزمة. وقام فريق آخر، بتلقي شكاوي المواطنين، لتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة من الكسر المفاجئ»

وتابع «قام فريق أخر من قيادات الجهاز، بإرشاد السائقين والمارة على الطريق، للحد من التكدس، وتكاتف الجميع، حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم، حيث انتهت كافة الأعمال في تمام الساعة الثالثة فجراً»

رئيس جهاز أكتوبر: اعتذر للمواطنين

ووجه رئيس جهاز أكتوبر، الاعتذار للمواطنين، الذين تضرروا من الواقعة، وقال: "نتمنى الأ يتكرر، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن السادة المواطنين في الخدمات المقدمة لدهم".

وكان جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي واصل العمل حتى ساعه متأخرة من فجر اليوم ، لإصلاح الكسر المفاجئ بماسورة مياه، الذي شهد تكدس للمياه من ميدان جهينة حتى مطلع المحور.