إقبال على حجز الشواطئ إليكترونيا في الإسكندرية.. و«السرايا» الأكثر حظا

أقبل المصطافون على الحجز الإليكتروني للشواطئ بعد تفعيل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عملية حجز شواطئ المدينة الساحلية «أونلاين»، لمنع التزاحم وحجز النسبة المخصصة لجميع الشواطئ قبل الذهاب إلى الشاطئ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شاطئ السرايا الأكثر حجزا إلكترونيا في الإسكندرية

وتبين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، أن شاطيء السرايا من أكثر الشواطئ التي تهافت الرواد على حجزها أليكترونيا خلال الأيام الماضية بعد فتح الشواطئ منذ أسبوعين فقط، وأسبوع واحد من تطبيق الحجز الإلكتروني، وحصد شاطئ السرايا نسبة 26.7% من إجمالي الحجوزات، حيث يعد من الشواطئ المجانية التى تبلغ سعر تذكرتها 5 جنيهات فقط .

مدير الإدارة: 915 حجزا إلكترونيا للشواطئ

وقال اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة سجلت 915 حجزًا الكترونيًا لشواطئ الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من تدشين الخدمة «أونلاين» عبر الموقع الاليكتروني، من خلال الرابط www.catr.gov.eg

405 حجوزات صحيحة لشواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد، في بيان، اليوم، أن أعداد الحجوزات الصحيحة بلغت 405 حجوزات، فيما بلغ عدد الحجوزات غير الصحيحة 510 حجوزات مكررة، وغير مكتملة، ووصف رشاد تجربة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية بأنها تجربة فريدة تتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتهدف إلى منع التجمعات أمام بوابات الشواطئ بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح التجربة التي وصفها بالفريدة لأنها تتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتهدف إلى منع التجمعات أمام بوابات الشواطئ بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية علي موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، لأول مرة علي مستوي الجمهورية، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والقضاء علي الاستغلال والابتزاز، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الإسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتحكم في أعداد مرتادي الشواطئ.