 حريق محدود في محل ملابس وسط الاسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بأحد محلات الملابس الجاهزة، بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً اليوم الأحد، من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل، دائرة القسم.

وتم على الفور الدفع بفريق من قوات الحماية المدنية، وعدد 3 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تحسباً لسقوط مصابين.

وتبين من الفحص، نشوب النيران بالمحل المشار إليه، وتمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمحلات المجاورة.

وقال مصدر أمنى إن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي في وصلات جهاز التكيف الخاص بالمحل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.