«مصر الجديدة» تطلق دعوة للحفاظ على البيئة بماراثون للدراجات غدا

تطلق جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، دعوة للحفاظ على البيئة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، وذلك من خلال تنظيم فاعلية تحت عنوان «سكتك خضراء»، تتضمن ماراثون للدراجات الهوائية بمشاركة العشرات من الشباب، ينطلق من مكتبة مصر الجديدة في الثامنة من صباح غد الجمعة في رحلة مداها 10 كيلو مترات داخل شوارع حي مصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع فريق جو بايك «GO BIKE».

ويتوقف الماراثون في المحطات التي أُنشئت لانتظار الدراجات الهوائية في العديد من مناطق الحي تشجيعا لارتيادها، ثم العودة مرة أخرى إلى المكتبة.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية، إن فاعلية «سكتك خضراء» تسلط الضوء على أهمية البيئة وخلوها من التلوث، واستحضار الحلول التي من شأنها الحفاظ عليها واستدامتها.

وأشار إلى أن الفعالية تأتي متسقة مع أهداف اليوم العالمي للبيئة، والذي بدأ الاحتفال به عام 1972، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى توعية الجمهور بالمخاطر التي تحيط بالبيئة، والتعريف بالثروات البيئية التي تزخر بها الدولة، والجهود المبذولة من أجل الحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة حياة خطاب، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، إن الفاعلية تأتي استكمالًا لسلسلة الأنشطة التي تنظمها الجمعية ضمن مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «لأننا نهتم»، لبحث أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة إيجاد حلول تسهم في استدامتها من خلال رفع وعي الجمهور وخلق حالة من الفهم الحقيقي لأهمية وضرورة البيئة للمجتمعات، واحترام القوانين التي تم تشريعها بغية الحفاظ عليها.

من جانبها قالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن الفاعلية تتضمن عرض كتاب «سكتك خضرا»، للمهندس سامي الأوليّ مؤسس مبادرة «جو بايك»، وذلك في الخامسة من مساء بعد غد السبت، في المكتبة، يستعرض من خلاله تجارب مدن بدول أجنبية «صديقة للدراجات»، ككوبنهاجن الدنماركية، التي تعد المدينة الأولى للدراجات على مستوى العالم، كما يشرح الكيفية الأفضل في التعامل مع الدراجات.