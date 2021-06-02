وزيرة البيئة تبحث مع «المفاوضين الأفارقة» مخاطر تغير المناخ

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تلتقى بمجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، فى إطار عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بمصر والتى ستكون بمثابة مركز إقليمي إفريقي للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.

وأكدت فؤاد أن اجتماعات المفوضين ستكون على درجة عالية من الأهمية، حيث ستناقش موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة مثل موضوعات التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، وأهمية اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ و التخفيف من الانبعاثات.

وأشارت فؤاد إلى أن تلك الاجتماعات تسهم فى توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية، تمهيداً للدورة 26 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي سيعقد نهاية العام الجاري في جلاسجو بالمملكة المتحدة، كما ستتيح الاجتماعات الفرصة للتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الأفريقية.