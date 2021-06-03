احتيال القرن.. كيف رأى نتنياهو تحالف الأحزاب بزعامة لابيد للإطاحة به؟

بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل لأكثر من عشر سنوات، يتجه بنيامين نتنياهو الذي ظل لفترة طويلة وجها مألوفا لإسرائيل إلى هامش المشهد السياسي.

ولكن حتى في الوقت الذي يخوض فيه معركة قضائية في مواجهة تهم الفساد التي ينفيها، فإن نتنياهو بصفته زعيما للمعارضة سيكون في وضعية الاستعداد للهجوم على ائتلاف حاكم جديد من أحزاب يمينية ووسطية وعربية لا يجمعها شيء مشترك سوى الرغبة في الإطاحة به.

وفي مؤشر على ما ستحمله الأيام المقبلة، ظهر نتنياهو (71 عاما) عابسا على شاشة التلفزيون ليحذر من تشكيل «حكومة خطيرة من الجناح اليساري».

ووصف نتنياهو بغضب المشهد الحالي بأنه «احتيال القرن» بعد أن انقلب عليه رفيقه اليميني نفتالي بينيت يوم الأحد، واختار التحالف مع زعيم المعارضة المنتمي للوسط يائير لابيد على الرغم من وعده علناً بأنه لن يقدم على هذه الخطوة.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة أعقب انتخابات 23 مارس، وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين، سيصبح بينيت - وزير الدفاع السابق والمليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة - رئيساً للوزراء.

وبعد مرور عامين يسلم المنصب إلى لابيد الذي تولى ذات مرة وزارة المالية في حكومة نتنياهو.

ومن أجل خطف الأضواء بينما كان لابيد يجري مفاوضات مكثفة بشأن تغيير الحكومة، اختار نتنياهو على ما يبدو التشاحن مع بايدن يوم الثلاثاء حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني ولمح مجدداً إلى احتمال هجوم إسرائيلي.

وقال نتنياهو في كلمة: «إذا كان علينا الاختيار، وآمل ألا يحدث ذلك، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة والقضاء على التهديد الوجودي فإن القضاء على التهديد الوجودي يفوز».

وكانت السنوات القليلة الماضية صعبة على نتنياهو، ولم تكن قيادته المتميزة لحملة التطعيم ضد كورونا كافية للحيلولة دون تراجع أسهمه السياسية.