قرارات مجلس الوزراء.. متى يبدأ استكمال إجراءات ملفات التصالح بالقرى؟

يبحث الكثير من المواطنين عن قرارات مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، الذي أسفر عن قرارات كثيرة ومهمة خاصة بملف التصالح على مخالفات البناء في القرى، حيث يرغب مئات الآلاف من المواطنين في إنهاء باقي إجراءات التصالح، لذلك يتساءل البعض متى يبدأ استكمال إجراءات ملفات التصالح بالقرى؟، عقب قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث ينتظر الآلاف استكمال باقي الإجراءات والحصول على نموذج 10 الذي يشير إلى تقنين الأوضاع.

« الوطن»، سألت مصدرا بوزارة التنمية المحلية عن توقيت استكمال إجراءات ملفات التصالح بالقرى؟، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

قرارات مجلس الوزراء.. خطابات للمحافظات

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ« الوطن»، إنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء، ستقوم الوزارة اليوم بإرسال خطابات للمحافظات يوضح كيفية التعامل مع ملف التصالح وبدء استكمال ملفات التصالح والإجراءات المتبقية لحصول المتقدمين على نموذج 10 وهو النموذج الذي يموجبه جرى تقنين وضع المخالف نهائيا ويكون له الحق في السير في إجراءات الترخيص والبناء والحصول على المرافق وفق ضوابط تحددها المحافظات.

قرارات مجلس الوزراء.. دفع باقي قيمة التصالح كاش أو أقساط

وأضاف المصدر، أنه بعد إرسال خطابات للمحافظات يحق للمواطن التقدم إلى مراكز المعلومات لمعرفة قيمة المبالغ المالية المستحقة عليه والخاصة بملف التصالح على مخالفات البناء، ويحق له الدفع نقدا أو على أقساط، مشيراً إلى أنه حال الدفع نقدا ستكون هناك خصومات وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء، حيث أنه يجب على المواطن التوجه لمعرفة ما تبقى عليه من مبالغ مالية، فضلا عن حصوله على نموذج 10 حال الانتهاء من دفع كافة المبالغ المستحقة.

قرارات مجلس الوزراء.. حماية وتقنين

وتهدف قرارات مجلس الوزراء التي اتخذتها الحكومة أمس، إلى حماية المواطنين من الملاحقات القضائية فضلاً عن تقنين أوضاعهم على مخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، فضلاً عن إنهاء عشوائية البناء والتعديات الجديدة على الأراضي الزراعية، حيث يكون من حق المواطن البدء في إجراءات التراخيص واستكمال البناء فضلا عن الحصول على المرافق والخدمات بشكل كامل.