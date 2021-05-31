حقيقة إجراءات جديدة لـ«الأوقاف» بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم

يبحث الكثيرون عن قرارات مجلس الوزارء اليوم، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم جاءت تشمل مد حظر إقامة الموالد، فهل هناك تحرك جديد من قبل وزارة الأوقاف بشأن الصلاة في المساجد أو إقامة الموالد، وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها المشددة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للمصليين، وفقا لقرارات رئيس الوزراء اليوم ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات حتى لا يتعرض المسجد للغلق خشية انتشار فيروس كورونا المسجد، وحفاظاً على أروح المواطنين، وعدم انتقال العدوى بينهم.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد حددت مجموعة من الضوابط اللازمة لفتح المساجد، وحذرت من إقامة الموالد أو فتح الأضرحة، حسبما جاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم، وترصد الوطن تلك الضوابط في السطور القادمة:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصى.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

منع فتح الأضرحة

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بإقامة أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة.

8. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه

9. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم

10. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الدينى.

11. قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع

12. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة.