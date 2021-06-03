توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

قال الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تبدأ في توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمن لم يسبق لهم التسجيل علي موقع الوزارة أو قاموا بالتسجيل ولم يتم الرد عليهم أو تحديد موعد، أو لمن تخلفوا عن الموعد، وذلك بمقار كلياتها اعتباراً من الخامس من يونيو القادم وحتي الثاني عشر من نفس الشهر علي مدار سبعة أيام.

وأشار إلى تخصيص يوم لكل كلية لتلقي منتسبيها اللقاح وتوفير قاعات يتوفر بها خدمات الإنترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعى فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية وخطتها الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، بما يمكنها من التعامل السريع مع الأزمة على كافة الأصعدة، وخاصة في توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين، وتضاف للخدمات التي يقدمها مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمقر مستشفى الكبد الجامعي؛ الذي أنشأته الجامعة للمساهمة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك للراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، عن طريق تخصيص رقم علي تطبيق الواتس آب وهو ٠١٠٢٣٦٣٦٦٨٧ ومن خلاله يقوم الراغب في إرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح.