غدا.. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه بمدينة شبرا الخيمة غداً الجمعة الموافق 4 / 6 / 2021 ، لمدة 8 ساعات من العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، بسبب قيام شركة مياه القاهرة بتنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة.

وناشد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه و عدم استخدامها للمياة بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور

وأضاف رئيس شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الإنتهاء من إصلاح العطل، وقدم اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه معللا السبب بأن ذلك يكون في حالات الأعطال المفاجئه وكسر المواسير والخطوط أو أعمال الصيانة، وطمأن المواطنين من عدم الخوف حال وجود عكارة في المياه عقب ضخها.

في وقت سابق تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مدى استجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين، خلال النصف الاول من عام 2021

وثمّن مجاهد الدور الذى يقوم به الخط الساخن من خلال جهوده في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، والمساهمة في حل الكثير منها، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع.

وأشار مجاهد إلى أن الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استقبل على مدار 24ساعة، خلال تلك الفترة 6957 شكوى تخص المياه «ضعف ، إنقطاع، تسريب، محابس»، بالإضافة إلى 5436 شكوى تخص الصرف الصحي، 233 شكوى تخص جودة المياه و20 شكوى فى مجال المشروعات و336 شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع.

‎وشدد مجاهد على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.