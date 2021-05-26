7 إجراءات لفتح ملف اشتراك لشركة جديدة في التأمينات الاجتماعية

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية له، ألزمت صاحب العمل بفتح ملف اشتراك تأميني سواء كان لشركته أو مصنعه أو مؤسسته، ومنشأته وخلافه.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم فتح الملف لدى المكتب المختص الذي يقع في دائرته النشاط، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة حفاظاً علي حق صاحب العمل ، والعمال في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم تسجيل الملف فور التقدم به علي قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة.

خطوات فتح ملف تأميني للشركة أو المنشأة

حددت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات لفتح ملف اشتراك تأميني تمثلت فيما يلي:

- يتقدم صاحب العمل بطلب بدء النشاط على النموذج رقم 2، المرفق هنا من أصل وصورتين خلال أسبوعين من تاريخ بداية النشاط مرفق به المستندات الآتية:

- توقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه أو يفوضه في تحرير الاستمارات علي نموذج التوقيع على النموذج رقم 11 المرفق هنا ، معتمد من صاحب العمل أو التوقيع الإلكتروني.

- تقديم المستندات الدالة على بداية النشاط مثل عقد الشركة أو قرار تأسيس المصنع أو المنشأة، وتقديم عقد الإيجار، والبطاقة الضريبية، السجل التجاري.

- يقوم صاحب العمل بتحرير النموذج رقم 1 المرفق هنا لكل عامل بالمنشأة، ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص واستيفاء توقيعات العامل وصاحب العمل.

- مطابقة توقيع صاحب العمل نموذج التوقيع على جميع المستندات المقدمة.

- تسجيل رقم منشأة فور التقدم بالمستندات السابقة.

- إعادة صورة من استمارة س1 واستمارة س2 بعد تسجيلها على الحاسب.​

- في النهاية تقوم الهيئة القومية للتأمية، بالتأكد من جدية النشاط من عدمه بواسطة الإدارات المختصة بذلك.​