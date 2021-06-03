جهود إدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط 1272 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 14 طن أسماك مجمدة «ماكريل» معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة البحيرة.

ضبط 3٫7 طن «لحوم مجمدة – مفروم لحوم» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

ضبط 1٫550 طن مقطعات دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة.

ضبط 6٫552 طن جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية «عفن ظاهري»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الجبن الرومي، بمحافظة البحيرة.

ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على 7٫644٫515 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط «مالك محل بدال تمويني – بمحافظة الشرقية» بحوزته 1 طن سكر تمويني – 1444 عبوة زيت تمويني، مخصص ربطا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 17٫5 طن «صودا كاوية – حامض ستريك – منظفات صناعية» معبأة داخل براميل وجراكن دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 10000 «إستيكر» مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية دون ترخيص»، بمحافظة المنوفية.

ضبط 110 أطنان «ذرة صفراء – فول صويا – قشر أرز» معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية دون ترخيص»، بمحافظة المنوفية.

ضبط 33000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة سلعة السجائر دون ترخيص»، بمحافظة القليوبية.

ضبط «المدير المسؤول عن مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة» بحوزته 230 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.