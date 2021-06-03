بينهم 8 من روسيا.. مصرع 6 وإصابة 32 شخصا في حوادث متفرقة بالمحافظات

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرين في حوادث طرق بالمحافظات على مدار 24 ساعة الماضية، وشهدت محافظة السويس حادث تصادم أسفر عن مصرع روسية وإصابة 11 بينهم 7 أجانب في تصادم على طريق السخنة، كما أصيب 17 عاملا في انقلاب سيارة علي طريق جمصة في الدقهلية، ولقي شاب مصرعه وأصيب شخصان في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بسوهاج، ولقي شخصان مصرعهما في حادث سيارة على طريق «سيوة - مطروح»

مصرع روسية وإصابة 11 بينهم 7 أجانب علي طريق العين السخنة

في محافظة السويس، لقيت روسية مصرعها، وأصيب 11 آخرين، بينهم 7 روس، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، على طريق «القطامية - العين السخنة»، على بعد 5 كيلومترات من بوابة تحصيل الرسوم على طريق القطامية السخنة، ودفع مرفق إسعاف السويس بـ12 سيارة إسعاف، إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفي السويس، فيما تم التحفظ علي جثمان المتوفاة بمشرحة مستشفى السويس.

إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة علي طريق جمصة

وأصيب 17 عاملا في الدقهلية، في انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدينة المنصورة الجديدة علي الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، وتم نقل المصابين إلي مستشفى جمصة المركزي وتحويل 6 منهم لمستشفى بلقاس المركزي لاستكمال العلاج، وتم رفع أثار الحادث من علي الطريق.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة رئيس اتحاد كرة السلة

وأصيب كهربائي سيارات وموظف بمحافظة الدقهلية، في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي يستقلها مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة على طريق «جمصة - المنصورة» أمام كوبري عمار بدائرة مركز بلقاس.

مصرع شاب وإصابة 2 في سوهاج

وفي محافظة سوهاج لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه وأصيب آخران، في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق قرية «الكشح»، بدائرة مركز دار السلام، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شخصين علي طريق سيوة

ولقي شخصان مصرعهما، في حادث إنقلاب سيارة فى الكيلو 90 طريق «مطروح - سيوة»، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلي مستشفي مطروح العام، وتبين أن المتوفيين هما «محمد السيد عبد الرحمن»، 54 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح، وعلاء الدين فتحي عبده المرسي، 52 سنة، من محافظة دمياط، وتم وضع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة