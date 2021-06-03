البنك الأهلي يمول إنشاء 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز

أعلن البنك الأهلي المصري، توقيع عقود تمويلية بقيمة تصل إلي 916 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ الخطط الاستثمارية لمجموعة طاقة عربية، وإنشاء 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع وزارة البترول، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية.

40 محطة وقود بالغاز تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

وحضر التوقيع من جانب البنك الأهلى المصرى، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وشريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة وخالد هاشم، رئيس قطاع البترول، بينما حضر من جانب شركة طاقة عربية، المهندس خالد ابو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وباكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذي، وكذلك بيتر مفيد رئيس القطاع المالى للشركة.

دعم مصرفي لمرافق الوقود

وأكد يحيى أبو الفتوح، عقب التوقيع، أن البنك الأهلي المصري لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، مشيرا إلى دور البنك المتنامي في دعم خطط وبرامج الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي.

ومن جانبها قالت باكينام كفافى: «نعمل بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على خدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في 42 مدينة بمصر كما تسعى شركة طاقة عربية من خلال خطتها للتوسع الجغرافي إلى إنشاء محطات جديدة للخدمات البترولية، حيث تدير الشركة حاليا 59 محطة وقود سائل بخلاف 23 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط وتهدف إلى زيادتها إلى 200 محطة بحلول عام 2023».

ومن جانبه، أوضح شريف رياض، أن البنك الأهلي المصري يستهدف بشكل أساسي من تلك التسهيلات إنشاء 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لصالح شركة ماستر جاس التابعة لشركة طاقة عربية، بعدد من محافظات مصر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية، مضيفا أن جزء من الاستثمارات يتم توجيهه لصالح شركة طاقة للبترول لتمويل إنشاء مستودع بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدعم احتياطيات الدولة من المنتجات البترولية ومنع حدوث اختناقات بالمعروض بالسوق المحلي.

وبدوره، قال بيتر مفيد، رئيس القطاع المالى: «يوجه جزء من تلك التمويل إلى إنشاء مستودع جديد لتخزين المنتجات البترولية بسعة 25.6 مليون لتر بمحافظة الإسكندرية بخلاف مستودع بسعة 18 مليون لتر بمحافظة السويس».