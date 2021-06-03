فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية بسهولة اللغة الانجليزية

أعرب طلاب الإعدادية بالقليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الانجليزية، اليوم الخميس، فيما اشتكى بعض الطلاب من طول أحد الأسئلة الذي تطلب وقتا للإجابة عليه.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الإمتحانات بمحافظة القليوبية عدم ورود أية شكاوي من الامتحان وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل كافة اللجان.

وكانت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية انطلقت مطلع الشهر الجاري حيث أدى 103 آلاف و850 طالبا وطالبة امتحاناتهم بمادة اللغة العربية موزعين على 460 لجنة عامة بمدارس المحافظة.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العملية الامتحانية بمدارس مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول و15 مايو وناصر بمدينة بنها يرافقه د. ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس على عبدالستار رئيس المدينة ذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات لمادة اللغة العربية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد

واطمأن المحافظ على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وشدد على توفير سبل الراحة للطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية والتباعد والحد من التكدس والتزاحم لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وان تكون على اتصال مستمر للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.