امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.. «القليوبية» تتأهب بإجراءات مشددة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حالة التأهب والطوارئ الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 التي من المقرر أن تنطلق الثلاثاء المقبل في 460 لجنة لاستقبال 103 آلاف و800 طالب، على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة حيث جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الامتحانات بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية وربطها بالإدارات المختلفة لمتابعة سير الامتحانات.

القليوبية تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وخلال الساعات المقبلة قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعداداتها لانطلاق الامتحانات الثلاثاء المقبل.

وقال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية: إنه جرى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحاناتهم وحل أي عقبات تواجههم وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات تحسبًا لأي طوارئ.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين الامتحانات وتوفير الأمن والطمأنينة للطلاب ونقل مظاريف الأسئلة والأجوبة إلى اللجان وكنترولات التصحيح.

طوارئ قصوى لبدء امتحانات الإعدادية بالقليوبية 2021

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية والإدارات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وتم الانتهاء من تجهيز اللجان و كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس لاستقبال الطلاب مؤكدا على رؤساء اللجان بعدم حيازة الطلاب لهواتفهم المحمولة والتصدي لأي محاولة للغش.

تعليمات خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وبشأن تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، أصدرت غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، عدة تعليمات أبرزها توفير بوابات إلكترونية وأجهزة يدوية للكشف عن المعادن بكل مدرسة بالتنسيق مع أفراد الأمن الإداري.

ووجهت غرفة العمليات بعمل حملة إعلامية للتوعية بعواقب الغش باللجان ومكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك رصد المواقع التي تسرب وتبث أسئلة الامتحانات وإخطار الأجهزة الأمنية لتقنين الإجراءات والتصرف.

ارتداء الكمامات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وعن الإجراءات الاحترازية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية2021 شددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة الالتزام بارتداء الطلاب والمراقبين والمدرسين والعاملين بكافة مقار الامتحانات ولجان مراكز التوزيع للكمامات الوقائية وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء كافة العاملين والمترددين على الأماكن المغلقة للكمامات.

تعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ضرورة الالتزام بتعقيم كافة المقار قبل أداء امتحانات الإعدادية ودخول الطلبة لتلك المقار قبل الامتحانات بوقت كافٍ.

وكذلك تخصيص العدد الكافي من السيارات ذات الصناديق المغلقة والمؤمنة جيدا لنقل أوراق الأسئلة والإجابة من حدود المديرية حتى مراكز توزيع الأسئلة ومنها إلى مقار لجان الامتحانات ونقل أوراق الإجابة من اللجان حتى مراكز التجميع، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.

منع دخول المحمول في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في تعليماتها بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية2021 إلى تكليف أفراد الأمن الإداري بمنع دخول التليفون المحمول والساعات والنظارات المزودة بكاميرات إلى اللجان وتوفير عنصر نسائي بأفراد الأمن الإداري لمتابعة لجان الفتيات وتعيين أفراد أمن للمبيت باللجان ليلا.