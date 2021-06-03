ضبط صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم

شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة، اليوم، لضبط الأسعار أسفرت عن ضبط مخبز بلدى يقوم صاحبه بالاستيلاء على الدعم بالتلاعب فى منظومة الخبز حيث استولى على أكثر من 7 ملايين جنيه وأُحيل للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، بقيام حملة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لإستيلائه على 7٫644٫515 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء

كما تم ضبط مخزن ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص يقوم صاحبة بتجميع السجائر من أنواع مختلفة لبيعها بأزيد من السعر المقرر عثر به على 33 ألف عبوة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

مدن القليوبية تدشن حملات لإزالة التعديات البناء المخالف

في سياق آخر، أعلن اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، استمرار حملات إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف على أملاك الدولة ونهر النيل حيث قام محمد علام نائب رئيس المدينة يرافقه العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات المائية والبيئة بالقناطر الخيرية بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي نهر النيل بنطاق المركز والمدينة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة فضلا عن حالتي إزالة فورية بإجمالي مساحة 1754م2

كما قامت الأجهزة التنفيذية فى القناطر بحملة لإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة وأملاك الري على الترعة المغطاه بقرية سندبيس حيث تم إزالة 28 كشك مخالف بمساحة 424 م2 بحضور المقدم عبد الرحمن الفحل نائب مأمور مركز شرطة القناطر الخيريه و قوة من مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية.

وتمكنت الاجهزة التنفيذية فى طوخ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تنفيذ حملة إزالات مكبرة على أملاك الري والصرف فى إطار الموجة 17بضرورة التصدي بكل قوة للتعديات واسترداد اراضى أملاك الدولة.

وقام مصطفى حسانين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ ترافقة ريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة ومهندسى الصرف والرى وبقوة تأمينية من مركز شرطة طوخ بحملة اسفرت عن إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف واملاك الدولة بمساحة 10005