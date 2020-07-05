استجابة للشكاوى.. نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة اشغالات

قادت الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ اليوم حملة إزالة إشغالات مكبرة بنطاق منطقة سعد زغلول وسوق وسط البلد وذلك بناءً على شكاوى المواطنين من كثرة الاشغالات بالمنطقة.تأتي الحمله فى إطار القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها وحماده وهدان نائب رئيس المدينة و العميد محمد جابر مدير شرطة المرافق بالقليوبية والمقدم احمد سالم مدير مرافق بنها.

كما قامت ريان بتفقد منطقة سعد زغلول بالكامل ومنطقه السوق والمحلات المغلقه منذ سنوات لدراسة استغلال تلك المحلات الاستغلال الامثل لها .يذكر أنه تم رفع المضبوطات من خلال 3 سيارات وازالة 36 طن قمامة من السوق بالاضافة الى تنظيم البائعين وتوسعه الشارع من الجانبين.

ووجهت ريان برش وتعقيم السوق وذلك فى إطار توجهات الدولة لإتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) وعلى الفور قامت الدكتورة أمال جاب الله مدير عام المتوطنة بمديريه الصحة بإرسال فريق مكافحة ناقلات الامراض برئاسة دكتور مهندس عبدالمجيد حسن لرش وتطهير وتعقيم منطقة السوق بالكامل.

تأتى تلك الحملة فى إطار ضرورة تلبية شكاوى المواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفيرة حياة كريمة للمواطنين فضلا عن توفير بيئة نظيفه وجميلة لهم .