أمن القليوبية : إزالة 15 حالة تعد بكفر شكر ضمن حملة "حق الشعب"

شنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة السادسة عشر لحملة استرداد حق الشعب، جرى خلالها إزالة 10 حالات تعدي على الطرق، و 5 حالات على نهر النيل.

وأزالت الحملة جميع الحالات المخالفة على حرم النيل، مع التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة.

وتنوعت المخالفات والإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، وتعديات على نهر النيل وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذي جرى إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليمات ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات، والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة ِ