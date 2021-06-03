«إجراءات حكومية وتنوع لقاحات».. عوامل ساعدت في انخفاض منحنى كورونا

انخفاض ملحوظ تشهده مصر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال اليومين الماضيين، بعد نزولها عن أكثر من 1000 إصابة في اليوم لفترة استمرت طويلا منذ شهر رمضان، وذلك الثلاثاء الماضي، بتسجيلها 984 حالة، و49 وفاة، ليستكمل المنحنى الوبائي لكورونا انخفاضه بتسجيل 951 إصابة جديدة، اليوم الخميس، و42 وفاة، وتعافي 668 خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

عدة أسباب كانت سببًا في انخفاض المنحني الوبائي لعدوى فيروس «كوفيد 19» في مصر، ويوضحها أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن».

أسباب ساعدت في انخفاض اصابات كورونا

قال الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إنّ هناك بعض الأسباب أدت لانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، منها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الأخيرة قبل تعديلها، مثل مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، وحملات المرور المفاجئ للتأكد من الالتزام بالقرارات، والتأكيد على منع الشيش في المقاهي، وفرض غرامات على غير الملتزمين.

وأضاف سلامة، أنّ ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا بعد شهر رمضان، وتنبيه الحكومة على خطورة الوضع وقتها، أدى إلى قلق المواطنين، ما نتج عنه زيادة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وساعد في ذلك كثرة الحديث على أنواع جديدة من الأمراض مثل الفطريات التي من بينها الفطر الأسود، فضلا عن الدور الأهم لزيادة التطعيم بلقاحات كورونا.

سلامة: الاستمرار في التطعيم بلقاحات كورونا الأهم الآن

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أنّه مع دخول فصل الصيف والموجة الحارة، تقل فيروسات الجهاز التنفسي، عكس الشتاء الذي يتقارب فيه المواطنين من بعضهم في أماكن مغلقة، وتعمل فيه المكيفات التي تنقل الفيروسات، وغيرها من الأسباب، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في تطعيم المواطنين باللقاحات، وأهمية إقبال المواطنين على ذلك، متوقعًا أن يستقر المنحنى الوبائي عند انخفاض جيد منتصف يونيو الحالي.

عزالعرب: زيادة الإصابات كان سببها عادات رمضان الخاطئة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنّ المنحنى الوبائي يتبع صعوده انخفاض تدريجي بعد ذلك، مشيرا إلى أنّ الزيادة التي حدثت مؤخرا كان سببها العادات الخاطئة في شهر رمضان من تجمعات وغيره، إلا أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الآونة الأخيرة، ومواعيد الإغلاق، وقلق المواطنين، ساعد على انخفاض أعداد المصابين، ما يدل على أنّ مصر سارت في الاتجاه الصحيح لتخطي الأزمة.

تسجيل لقاح كورونا

دور لقاحات كورونا في إنقاذ الدول من زيادة إصابات كورونا

وأكد عزالعرب، أنّ تكثيف حملات تطعيم أعداد أكبر من المواطنين بلقاحات كورونا، وتوفير أنواع مختلفة من اللقاحات، ساعدوا بشكل كبير على تقليل أعداد الإصابات بعدوى «كوفيد 19»، لافتا إلى أهمية التطعيم في تقليل العدوى: «كل ما هنطعم أكتر الأعداد هتقل أكتر»، مستندًا على ما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا، من انخفاض كبير في إصابات كورونا لديهم بعد حملات التطعيم، مطالبًا جميع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاحات كورونا.