«الصحة» تكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

كشف مصدرمسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد المواطنين وصل إلى 2.7 مليون مواطن تم تلقيحهم، وعن الحالة الصحية الخاصة بهم أكد أن جميعهم بحالة جيدة، ولم ترد أى شكوى للوزارة بظهور أي أعراض غريبة على المواطنين.

التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا

وناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، متابعة يأتي ذلك في إطار خطوة الدولة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بعد الانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة وهم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع مراكز تلقي لقاح كورونا ووصل عددها الى أكثر من 500 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنها تستعد لبدء تصنيع لقاح كورونا «سينوفارم» في مصر من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، لافتا إلى أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين، وقال اللقاح يؤخذ عن طريق جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.

وتواصل وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة المواطنين، بعدم الذهاب للمستشفيات.

وأكدت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغيرهم المقيمين على أرض مصر، وحذرت وزارة الصحة أي جهة تروج لإعطاء المواطنين لقاح كورونا، مشددة على أنها الجهة الوحيدة التي تقوم بتطعيم المواطنين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تخالف ذلك.