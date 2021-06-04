البومة بـ500 جنيه..اعرف أبرز أسعار الحيوانات والطيور في سوق الجمعة

يسعى بعض الأشخاص من منطلق حبهم للحيوانات، إلى امتلاك كلاب أو قطط أو غيرها من الحيوانات الأليفة، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز أسعار الحيوانات في سوق الجمعة الذي تم نقله إلى منطقة البساتين في نهاية العام الماضي.

أسعار الحيوانات

يصل سعر جيرمن عمر شهر ونصف الشهر إلى 400 جنيه.

كما يصل سعر الكلب ملينو أملس عمر شهرين إلى 300 جنيه.

ملينو ذو شعر 600 جنيه.

وتراوحت سعر القطط الشيرازي ما بين 300 إلى 650 جنيهًا حسب الفصيلة.

قطه شيرازي بيور للبيع عمر 45 يوما بـ 350 جنيه، كما تبلغ أسعار قطط هيمالايا للبيع 2,700 جنيه.

ويصل سعر قطة برشن كاليكو بيكي فيس أصول إلى 4500 جنيه.

ويبلغ سعر قطط الاسكتلندي عمر 50 يوما نحو 1000 جنيه.

ووصل سعر القط السيامي عمر شهرين إلى 150 جنيها.

ويصل سعر قط فان ريد أصول مستوردة إلى 5000 جنيه.

وبالنسبة لمحلي الصقور، يصل سعر صقر شيراز إلى 80 جنيهًا، وتصل أسعار بعض الصقور إلى 500 جنيه.

حداية ثمنها 250 جنيهًا، كما يصل سعر الهدهد إلى 80 جنيهًا.

ويصل سعر البومة إلى 500 جنيه.

الحمام 110 جنيهات.

سلحفاء متوسطة الحجم 500 جنيه.

ويباع الكتكوت البلدي عمر 4 أيام بـ9 جنيهات.

أرنب عمر أسبوعين بـ 25 جنيهًا، وأرنب شمورت للأكل وزن من كيلو إلى كيلو ونصف 55 جنيهًا للواحد.

وتراوح سعر العصافير ما بين 40 إلى 80 جنيهًا.

ويبدأ سعر الببغاء المتكلم «الجوز» من 2500 جنيه.

عصافير أسترالي كبيرة 100 جنيه للجوز.

ويصل سعر عصافير أسترالي صغيرة الحجم إلى 80 جنيهًا، ونفس السعر أيضا لعصافير زبرا، بينما يصل سعر عصافير زبرا فراولة إلى 130 جنيهًا.